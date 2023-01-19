Kosova’nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi

Kosova'nın orta ve kuzeyindeki belediyeleri dün başlayan sağanak yağışlar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren sel baskınlarıyla karşı karşıya kalırken Skenderay ve Mitrovica Belediyelerinde acil durum ilan edildi.

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Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde devam eden şiddetli yağışları kurumların sahada takip ettiğini ifade ederken “Ulusal Acil Durum Müdahale Planı’na dayalı olarak Savunma Bakanlığı, Acil Durum Yönetim Ajansının destek gereksinimlerine bağlı olarak yanıt vermeye tamamen hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Mitrovica Belediye Başkanı Bedri Hamza da şehirdeki durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

Hamza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mitrovica’daki durum endişe verici. Kurulu toplayarak acil durum ilan ettik. Sabahın erken saatlerinden beri sahada, insanlara yardım etmek ve onlara yakın olmak için çaba sarf ediyoruz. Tahliye edilmek isteyen aileler var, sayıları oldukça fazla. Her an tahliye edilmesi gereken ailelerin sayısı artıyor. “İbre” ve “Luşta” nehirleri yataklarından çıktı ve Mitrovica çevresindeki köylerin büyük bir bölümünü ve aynı zamanda şehrin bir kısmını sular altında bıraktı.” ifadelerine yer verdi.

Skenderay Belediye Başkanı Fadil Nura ise sağanak yağış nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini, belediye düzeyinde acil durum ilan etme kararı aldıklarını ve yarın okulların tatil ilan edildiğini aktardı.

Zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşandığı bölgede, sel nedeniyle bazı araçların sürüklendiği ve mahsur kalanların iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldığı gözlendi.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yağışların ileriki günlerde de devam edeceği ve ülkenin başka bölgelerinde de sel ihtimalinin olduğu bildirildi.

Öte yandan Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek gibi Balkan ülkeleri de son günlerdeki sağanak yağışlardan dolayı sellerle mücadele ediyor. (AA)