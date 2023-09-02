Koşu yaparken düşen Almanya Başbakanı Scholz yaralandı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı bildirildi. Yüzünde morluklar oluştuğu belirtilen Scholz’un seçim kampanyası için düzenlenen bazı etkinliklere katılamayacağı öğrenildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.
ETKİNLİĞE KATILMAYACAK
Alman medyasında yer alan haberlere göre Scholz'un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.
4 Eylül’de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül’de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA) katılacak.
Scholz, Hindistan'da 8 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi’ne gitmeden önce 6 Eylül’de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis’te konuşma yapacak.
Scholz'un haftada iki veya üç kez koşmaya, kürek çekmeye veya yürüyüşe zaman ayırmaya çalıştığı biliniyor. (AA)