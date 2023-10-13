Köyde korkunç palyaço kılığında dolaştı, görenler dehşete kapıldı

İskoçya'daki bir köye musallat olan bir palyaço, köyün sakinlerini dehşete düşürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyaca ünlü yazar Stephen King’in korku klasiği “IT”deki Palyaço Pennywise’ın kılığına giren ve kimliği açıklanmayan bir kişi, İskoçya’nın Skelmorlie köyündeki yaşayanları huzursuz etti.

Facebook’ta da Cloe Deimos ismiyle hesap açarak yerel polisle dalga geçen palyaço, köy sakinlerini dehşete düşürecek mesajlar gönderdi.

Yerel halk, Pennywise kılığındaki “canavarın” bu sabah erken saatlerde “medyaya mesaj” bıraktığını, tüyler ürpertici benzerliğin kendilerini “dehşete düşürdüğünü” söylüyor.

Sokaklara çıkan ve kameraya bazı tekerlemeler söyleyen palyaço, polis tarafından yakalandı.​

Facebook profiline göre Palyaço Okulu’nda okuduğunu söyleyen kişi nedeniyle yerel halk güvenliklerinden endişe duyuyordu.

Palyaçonun 2021’de köye geldiğine ve defalarca “şöhret, zafer veya altın” istemediğini söylediğine inanılıyor. Palyaço, “Umurumda mı sanıyorsun? Zaten önce beni yakalamaları gerekirdi – ve evet, bu bir cesaret. Bana ‘katil palyaço’ dediler. Neden şakayı bana bırakmıyorsun? Ölen şey güvenilirliğinizdir.”

“Bu palyaço şöhret, zafer ya da altın istemiyor. O sadece bu sözde ‘uykulu kasabada’ oynamak istiyor. Öyleyse gelin ve katılın ve Skelmorlie palyaçosundan korkmayı öğrenin.” şeklinde ifadeler kullanıyor.

İlginizi Çekebilir Ünlü zoolog Adam Britton tüm dünyayı dehşete düşürdü: Köpeklere tecavüz, çocuklara cinsel istismar...

İlginizi Çekebilir Yangınlar dehşete düşürdü! 70 milyon kişi etkilenecek