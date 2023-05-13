Kral 3. Charles’ın veliahtlarıyla yeni bir fotoğrafı yayınlandı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen taç giyme töreni ile resmen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin başına geçen Kral 3. Charles'ın, oğlu ve torunuyla birlikte yeni bir fotoğrafı yayınlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde geçen hafta kritik bir dönemeçten geçildi ve annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra, 74 yaşındaki Prens Charles, resmi olarak taç takarak tahta oturdu ve Kral 3. Charles unvanını aldı.

Buckingham Sarayı, 6 Mayıs Cumartesi günü yapılan taç giyme töreninden iki fotoğraf daha yayınladı. Yeni yayınlanan fotoğrafın ilkinde, yeni tacını giymiş Kral 3. Charles’ın, taht sırasında ardından gelen iki kişiyle, yani 40 yaşındaki oğlu Prens William ve 9 yaşındaki torunu Prens George’la birlikte poz verdiği görülüyor.

Hugo Burnand’ın çektiği fotoğrafta, Prens George, taç giyme töreninden kalma üniformasını giyerek büyükbabasının bir tarafında dururken, Prens William da tahtın diğer tarafında tören kıyafetiyle göründü.

İkinci fotoğrafta ise, tüm ailenin yer aldığı büyük bir kare yakalandı.

ESKİ FOTOĞRAF FARKLI YORUMLARA YOL AÇTI

Birkaç gün önce yayınlanan eski fotoğrafta ise, 2020 yılında oyuncu eşi Meghan Markle ile kraliyet ailesinden ayrılan Charles'ın oğlu Prens Harry yer almazken, Charles'ın adı skandallara karışan abisi Prens Andrew ve ailesi de görülmedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu fotoğrafı, “Daraltılmış monarşi” yorumu ile paylaşırken, “Kral 3. Charles'ın ilk resmi fotoğrafında Charles'ın gerçekten güvenebileceği kişiler yer alıyor. Daraltılmış monarşide çalışkan ve saygı duyulan kız kardeşi Prenses Anne ve sevgi dolu eşi Kraliçe Camilla sağlam bir şekilde duruyor” denildi.

İlginizi Çekebilir Kral Charles'ın aile fotoğrafında dikkat çeken detaylar: Oğlu ve ağabeyi yok, sağ kolu ise...

İlginizi Çekebilir İngiltere'de görkemli tören: Kral 3. Charles tacını giydi

İlginizi Çekebilir Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine ünlü yağacak