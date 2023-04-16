Kral Charles adına taçlı para basıldı
İngiltere Kralı Charles'ın Mayıs ayında yapılacak taç giyme töreni öncesinde Kral'ı taç ile gösteren madeni paralar basıldı.
Birleşik Krallık madeni paralarının resmi üreticisi Royal Mint, Kral Charles için 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni öncesi, bu tören için özel olarak hazırlanan Kral Charles'ı taç ile gösteren madeni paraları tanıttı.
Tudor Tacı'nın bulunduğu paralar, İkonik Westminster Abbey'i de içeriyor. 50p ve 5 sterlinlik madeni para içeren koleksiyon, tarihi 6 Mayıs kutlaması öncesinde bu ayın sonunda piyasaya sürülecek.
Sanatçı ve heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlanan paralar, Kral Charles adına basılan 2. maden para olma özelliğine sahip.