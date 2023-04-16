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Kral Charles adına taçlı para basıldı

İngiltere Kralı Charles'ın Mayıs ayında yapılacak taç giyme töreni öncesinde Kral'ı taç ile gösteren madeni paralar basıldı.

Sozcu.com.tr
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Kral Charles adına taçlı para basıldı

Birleşik Krallık madeni paralarının resmi üreticisi Royal Mint, Kral Charles için 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni öncesi, bu tören için özel olarak hazırlanan Kral Charles'ı taç ile gösteren madeni paraları tanıttı.

Tudor Tacı'nın bulunduğu paralar, İkonik Westminster Abbey'i de içeriyor. 50p ve 5 sterlinlik madeni para içeren koleksiyon, tarihi 6 Mayıs kutlaması öncesinde bu ayın sonunda piyasaya sürülecek.

Sanatçı ve heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlanan paralar, Kral Charles adına basılan 2. maden para olma özelliğine sahip.

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