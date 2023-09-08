Kral Charles, annesini özel bir törenle anıyor

İngiltere Kralı Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümünde, İskoçya'daki Balmoral Kalesi yakınlarındaki Crathie Kilisesi'nde özel bir törenle anma duasına katılıyor.

Sozcu.com.tr

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Kral Charles, annesini ölüm yıl dönümünde özel kilisede andı. Kraliyet mensupları Balmoral yakınlarında törene katılırken, silah selamları ve manastır çanlarıyla Kraliçe anılıyor.

Silah selamları ve manastır çanları Charles’ın başka bir yerde tahta çıkışının yıl dönümünü kutlarken, Charles ve Kraliçe Camilla İskoçya’daki inzivalarında olacak ve Balmoral Kalesi yakınındaki Crathie Kilisesi’nde özel anma dualarına katılacak.

Geleneksel yaz tatillerini Aberdeenshire’daki evlerinde az sayıda misafirin de katılımıyla geçiren çift için bu, özel bir düşünme günü olacak.

Batı Galler’i ziyaret eden Galler Prensi ve Prensesi, St Davids Katedrali’nde küçük, özel bir törenle Kraliçe’nin hayatını anacak.

Kral Charles yıl dönümü mesajında ​​şunları yazdı: “Rahmetli Majestelerinin ölümünün ve benim tahta çıkışımın birinci yıl dönümünü kutlarken, onun uzun yaşamını, sadık hizmetini ve çoğumuz için ne ifade ettiğini büyük bir sevgiyle anıyoruz. Hepinize hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız bu yıl boyunca eşime ve kendime gösterilen sevgi ve destek için de derinden minnettarım.”

Westminster Abbey’deki çanlar, kralın tahta çıkışının birinci yıl dönümü dolayısıyla saat 13’ten itibaren çalacak. Londra Kulesi, Hyde Park, Edinburgh Kalesi ve Hillsborough Kalesi de dahil olmak üzere, hükümdarın tahta çıkışının yıl dönümünde geleneksel olarak silahla selamlamalar yapılacak.

İngiltere’nin en uzun süre hizmet veren hükümdarı, 70 yıl hüküm sürdükten sonra geçen yıl 8 Eylül’de İskoçya’nın Balmoral kentinde 96 yaşında huzur içinde öldü.

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