Kral Charles’in ilk yurt dışı seyahati Fransa’ya

Kraliçe Elizabeth'ten sonra tahta geçen Kral Charles, yeni göreviyle ilk yurt dışı seyahatini Fransa'ya yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Kraliçe Elizabeth’in 8 Eylül 2022’de vefat emesinden sonra oğlu Charles tahta geçerek tacın yeni sahibi oldu. Geçtiğimiz aylarda taç giyme törenleriyle Charles’ın hükümdarlığı kutlanırken yeni kral ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla adına yapılan açıklamada, hayran olup sevdikleri Fransa’ya “Kral ve Kraliçe” olarak ilk devlet ziyaretlerini gerçekleştirecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Devlet ziyaretimize başlarken, Paris ve Bordeaux’da size katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İki ülke arasındaki özel bağı ve harika ülkenizin sunduğu her şeyi kutlayacağız. Yakında görüşürüz Fransa!” ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Kral Charlesın prens olarak Fransaya yaptığı seyahatten görüntüler paylaşarak Prens olarak ziyaret ettiniz, Kral olarak geri dönüyorsunuz. Majesteleri, hoş geldiniz mesajını paylaştı. (DHA)

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