Kraliyet ailesi dağıldı: Monaco Prensesi evden kaçtı, randevuyla görüşüyor

Monaco kraliyet ailesi üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor...

Sozcu.com.tr

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Avrupa medyası, Monaco kraliyet ailesinin dağıldığını yazdı… Alman ve Fransız medyası, Monaco Prensesi Charlene ile Prens Albert’in evlerini ayırdığını duyurdu. Gazeteye konuşan kaynaklar Charlene’in bir süredir İsviçre’de yaşadığını duyurdu.

Çiftin sadece, “randevu” ile törenlerde birlikte boy gösterdiği de aktarıldı.

45 yaşındaki Charlene ile 65 yaşındaki Albert, bu yaz aylarını lüks yat tatilinde çocukları Jacques ve Gabrielle ile geçirmişti. Fakat tatil sonrasında Monaco’daki saraya geri dönmeyen Charlene’in yurt dışında yaşamaya devam ettiği belirtildi.

Çifte yakın bir kaynak Fransız gazetesi Voici’ye konuştu. Eski olimpiyat yüzücüsü Charlene ile Grace Kelly’nin oğlunun, “Tören çifti” olduğunu söyledi. Charlene’in Monaco’ya sadece resmi davet ve törenler için geldiğini belirten kaynaklar, Charlene’in çocuklarını daha sık görmesine izin verildiğini de belirtti.

Öte yandan Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan kaynaklar, “Albert ve Charlene şimdi iyi birer partner ve çocuklarına dönüşümlü olarak bakıyorlar” dedi.

Evlendiklerinden beri ilişkileri çalkantılı olan kraliyet ailesi 1 aylık bir Güney Afrika tatili diye Monaco’dan ayrılmış ve 10 ay geri dönmemişti. Charlene, 2021 yılının Ocak ayından 2022 yılının Mart ayına kadar Monaco’da görüntülenmemişti.

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