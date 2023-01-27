Kremlin: ABD’nin Wagner’e yönelik suçlamaları asılsız

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin uzun süredir Rus güvenlik şirketi Wagner'i "şeytanlaştırmaya" yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Washington'dan gelen bu tür açıklamalar asılsızdır. Hiçbir zaman net bir iddia görmedik veya okumadık" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Wagner grubunu “önemli bir ulus ötesi suç örgütü” olarak tanımlamasını değerlendirdi.

ABD’nin Wagner’e yönelik bu tür açıklamaları yıllardır yaptığını söyleyen Peskov, “Washington’dan Wagner’i şeytanlaştırmaya yönelik bu tür açıklamaları ilk kez duymadık. Bu uzun yıllardır devam ediyor” diye konuştu. Wagner’e yönelik suçlamalara ilişkin kanıtların ise bulunmadığını söyleyen Peskov, “Ancak, Washington’dan gelen bu tür açıklamalar asılsızdır. Hiçbir zaman net bir iddia görmedik veya okumadık. Orta Afrika Cumhuriyeti hakkında konuşuyorlar ancak kamuya hiçbir kanıt sunulmuyor. Bu da Washington’dan gelen açıklamaların anlamını önemli ölçüde değersizleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Wagner bünyesinde Ukrayna’da savaşan mahkumların affedilme süreciyle ilgili de konuşarak “Mahkumların affedilmesine ilişkin tüm sürecin Rus yasalarına göre yapıldığını teyit edebilirim” ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Wagner’i dün “önemli bir ulus ötesi suç örgütü” olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine eklemişti. (AA)

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