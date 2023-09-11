Kremlin: Aday olursa Putin’in rakibi yok

Son dönemde Ukrayna'daki savaş ve Wagner'in isyanı nedeniyle zor günler geçiren Rusya lideri Putin'in gelecek yılki seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024 devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verirse, onunla rekabet edecek kimse olmayacağını söyledi.

Peskov, Putin’in henüz resmi olarak adaylığını açıklamadığını, ancak eğer aday olmaya karar verirse rekabetin sınırlı olacağının açık olduğunu, Putin’in Rus halkından güçlü destek gördüğünü belirtti.

Son 20 yıldır Rus siyasetinin en güçlü ismi olan Putin, son dönemde Ukrayna işgali nedeniyle hem dünyada hem de ülkesinde sert eleştirilerin hedefinde. Haziran ayında paralı asker grubu Wagner’in isyanı da Putin’in itibarına zarar vermişti.

Anketler hala Putin’i Rusya’da en popüler siyasetçi olarak gösteriyor.

Ağustos ayında Levada Centre’ın yaptığı ankete göre Rus lidere destek yüzde 80 olarak kaydedildi. Bu oran Ukrayna krizinden önceki dönemde daha düşüktü. Anket ayrıca nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin Ukrayna’daki işgali desteklediğini de ortaya koydu.

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