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Kremlin: Erdoğan, Rusya’da Putin ile görüşecek

Kremlin bugün bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yakında" Rusya'da Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Kremlin: Erdoğan, Rusya’da Putin ile görüşecek

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