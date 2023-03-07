Kremlin: Ukrayna’da barış için gerekli koşullar oluşmadı

Kremlin sözcüsü Peskov, "Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, “Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki durumu değerlendirdi. Çin'in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya’ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna’da başlattıkları “özel askeri operasyonun” devam ettiğini vurgulayarak, “Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor” diye konuştu.

Ukrayna’daki savaşın arakasında ABD’nin bulunduğuna işaret eden Peskov, “Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak” ifadesini kullandı. (AA)

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