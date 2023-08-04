Kremlin’de panik: Rus donanmasını hedef aldılar

Ukrayna’daki Rus işgali sürerken Kiev’in Rusya topraklarına düzenlediği saldırılar da hızlandı. Ukrayna son olarak Rusya’nın donanmasını hedef aldı, Kremlin alarm durumuna geçti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Rus topraklarına İHA saldırılarını artıran Ukrayna, dün gece Rusya'nın Karadeniz'deki liman kenti Novorossiysk'e düzenlediği saldırıyla büyük panik yarattı.

Rusya’nın Karadeniz’deki en büyük ticari limanlarından biri olan Krasnodar bölgesine bağlı Novorossiysk, aynı zamanda Rusya'nın en önemli donanma üslerinden birisine de ev sahipliği yapıyor.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda liman çevresinden gece saatlerinde büyük patlama sesleri geldiği bildirildi. Görgü tanıkları bölgede silah sesleri duyulduğunu da aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırının püskürtüldüğünü ve iki insansız deniz aracının imha edildiğini açıkladı. Bildiride saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI’NA GİDEN RUS GEMİLERİNE SALDIRI

Ukrayna, son dönemde başkent Moskova ve ilhak edilen Kırım dahil Rusya'nın birçok bölgesine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Moskova'daki saldırılar nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken halka “evlerden çıkmayın” çağrıları yapılıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de savaşın Rus topraklarına döndüğünü söylemişti.

Rusya son dönemde Ukrayna'yı “tahıl koridoru anlaşmasını” fırsat bilerek ticari gemileri Rusya'ya saldırı için kullanmakla suçluyor. Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya, geçen hafta, “Türkiye'den Rusya'nın Rostov na Danu kentine tahıl taşımak için gelen araçta patlayıcı izleri tespit edildiğini” belirtmişti.

Rusya ayrıca bu hafta İstanbul Boğazı'na doğru hareket eden Rus gemilerinin İHA saldırısına uğradığını duyurmuştu.

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