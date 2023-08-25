Kremlin’den ‘Prigojin, Putin’in emriyle mi öldürüldü’ sorusuna yanıt

Wagner lideri Prigojin'in uçağının düşmesiyle hayata veda etmesi sonrası Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve paralı asker grubunun diğer önde gelen isimlerinin uçaklarının düşmesi sonucu ölümünün ardından Kremlin’den ilk açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, olayın ardından sessizliğini bozarak Prigojin için “Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” demişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin’in Putin’in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı’da dile getirilen iddiaları “tümüyle yalan” diye niteledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin’in son dönemde Prigojin ile görüşmediğini kaydetti.

Wagner’in Rusya’da yasal bir oluşum olmadığını belirten Peskov, yine de grubun Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonuna” büyük katkı sağladığını ifade etti.

Rusya liderinin Prigojin’in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Kremlin sözcüsü, “Bunu söylemek güç ama Putin’in çok yoğun bir programı var” dedi.

İlginizi Çekebilir Prigojin'in ölümü hakkında yeni iddia: Kesik parmak detayını hatırlattılar