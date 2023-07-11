Kremlin’den Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili çarpıcı yorum

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Kremlin'den arka arkaya açıklamalar geliyor...

Sozcu.com.tr

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Son iki gündür NATO ve Avrupa Birliği ekseninde yapılan açıklama ve alınan kararlarla ilgili Moskova’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor…

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki gündür gündemine aldığı Avrupa Birliği üyeliği açıklamalarını değerlendirdi. Peskov, “Türkiye, bir gün Avrupa Birliği’ne katılacaklarına dair bir illüzyon içerisinde olmamalılar” yorumunu yaptı.

Peskov, “Türkiye Batı’nın ekseninde olabilir, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin Batı’nın ekseninde olduğu zamanları biliyoruz, bu dönemler daha az yoğunluk olan dönemlerdi” dedi. Peskov ayrıca, “Fakat biz ayrıca Avrupa’da kimsenin Türkiye’yi istemediğini de biliyoruz, yani Avrupalıların. Bizim Türk partnerlerimiz pembe gözlüklerini takmamalılar” dedi.

Peskov, Rusya’nın Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak İsveç konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini anladığını söylerken, Moskova’nın Ankara ile bütün anlaşmazlıklara rağmen iyi ilişkiler kurmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

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