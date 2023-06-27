Kremlin’den Wagner krizi açıklaması: Putin bazı şeyleri vadetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner krizinin çözüm sürecinde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umduklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kremlin Sözcüsü Peskov, geçen hafta gerçekleşen, Wagner’in Rus yönetimine isyan girişimi ile ilgili, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus yönetimine isyan eden Wagner paralı savaşçı grubu ve başı Yevgeniy Prigojin’in akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda bilgiye sahip olmadığını belirterek, “Bu konuda ek detay veremem. Savaşçıların bazıları (Rus) Savunma Bakanı ile sözleşme imzalayabilecek, bazıları eve dönebilecek, bazıları ise Belarus’a geçebilecek.” dedi.

Wagner krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, “Bazı şahıslar tarafından büyük çalışmalar yapıldı. Devlet Başkanı (Putin), olayların en kötü senaryo ile gelişimini engelleme amacıyla irade gösterdi. En kötü senaryonun yaşanmaması için bazı anlaşmalar sağlandı ve Putin bazı şeyleri vadetti. Sağlanan anlaşmalar uygulanıyor. Putin’in verdiği söz uygulanıyor. Elbette, her tarafın verdiği sözünü kesinlikle uygulamasını istiyoruz.” diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, bu konuda sürekli görüştüklerini dile getirdi.

Rusya’daki olayların, Putin’in itibarını sarstığı yönünde yapılan analizleri de değerlendiren Peskov, bu tür görüşlere katılmadıklarını ve bunların “boş” olduklarını ifade etti.

WAGNER’İN SURİYE’DEKİ VARLIĞININ GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Rusya’nın Ekim 2015’te Suriye’de askeri müdahale başlatmasıyla birlikte Wagner grubu Suriye’de görülmeye başladı.

Wagner, Humus ilinin orta bölgesinde yer alan Tedmur’da, Hama ilinin Mezar, Kasır Muvali bölgelerinde, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde, kuzeydeki Cerrah havaalanında, İdlib’in Han Şeyhun ilçesinde, Maasran, Marşorin bölgelerinde, Lazkiye ilinin Nabi Yunus Tepesinde ve Kamışlı’daki üsleri koruma görevinin yanı sıra Suriye’nin silahlı muhaliflere düzenlediği askeri operasyonlarda görev alıyor.

Wagner grubu, Suriye’de 25. Tümen özel birliklerle, 5. Kolordu, 4. Kolordu, 6. Tümen'e bağlı 76. tugay ve 875 numaralı bölükle farklı bölgelerde Suriye Ordusu ve İran ile askeri operasyonlara katıldı.

Suriye’ye yoğun askeri destekte bulunan Wagner grubunun Rus yönetimiyle ters düşmesinin ardından Suriye'deki geleceği ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

DÖRT ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN RUSYA GÖRÜŞMESİ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ukrayna’daki durumu ve Rusya’daki son gelişmeleri görüştü.

Paris’te bir araya gelen bakanlar düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 4’lü görüşmede, Ukrayna’daki durumu ele aldıklarını aktaran Colonna, hafta sonu Rusya’da meydana gelen olayların, bu ülkedeki gerilimleri ve kırılmaları gösterdiğini belirtti.

Colonna, söz konusu olaylara ilişkin çok fazla belirsiz noktalar olduğuna işaret ederek, “Bu olayların tüm sonuçları henüz belli değil.” dedi.

Fransız Bakan, görüşmede, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ni de ele aldıklarını dile getirdi.

“GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ”

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, görüşmede, güvenlik konusunu, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Rusya’daki olayları masaya yatırdıklarını söyledi.

Rusya’daki son gelişmelerin, bir iç mesele olduğunu vurgulayan Rinkevics, yaşananların, Rusya’daki durumu ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini incelemek için zaman gerektiğini belirtti.

Rinkevics, Rus güvenlik şirketi Wagner’in savaşçılarının Belarus’a gidebileceğine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Letonyalı Bakan, “(Avrupa’nın) doğu kanadının güvenliğini güçlendirmek için gerekli kararları alacağız.” diyerek, Ukrayna’ya silah ve mühimmat verilmeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaptırımlar konusunda Rusya ve Belarus’a aynı şekilde davranılması gerektiğini belirten Rinkevics, İsveç’in NATO’ya katılması beklentisini dile getirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Rusya’nın özellikle Afrika ve Latin Amerika’da dezenformasyon yürüttüğünü iddia ederek, bununla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Ukrayna’ya yardım etmeye odaklanılması gerektiğini, Ukrayna’yı yeniden inşa etmek için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının önemli olduğunu ifade etti.

WAGNER KRİZİ

Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Wagner savaşçıları, Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran’da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), “silahlı isyan” suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner’in isyanını “vatana ihanet” olarak nitelendirmişti.

Başkent Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere, Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Bunun üzerine Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Rusya: Pirgojin'e açılan dava kapandı, Wagner silahları teslim edecek

İlginizi Çekebilir Putin'den Wagner açıklaması: 3 seçenek sundu