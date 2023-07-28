Kremlin’i sarsan yasak aşk iddiası: Eski jimnastikçi Putin’i aldattı

Bir süredir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gizlice aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gizli aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Putin ile gizlice aşk yaşadığı ve Putin’den çocukları olduğu iddia edilen Kabaeava’nın bir süredir korumasıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü.

Spor kariyerinden sonra medyaya atılan ve üst düzey pozisyonlarda görev alan Kabaeva’nın ismi açıklanmayan güvenlik görevlisine adeta “deli divane” olduğu iddia edilirken bu durum hakkında Putin’in tepkisi de dikkat çekti. 40 yaşındaki Kabaeva’nın 70 yaşındaki Putin’i aldattığına dair iddiayı ortaya atan ise Telegram’da General SVR adıyla paylaşımda bulunan bir kullanıcı oldu.

Paylaşımda, “Bu ilişki bir süredir devam ediyormuş. Putin açıkça son dönemde Kabaeva’yı görmezden geliyor ve aynı evde olsalar bile görmek istemiyormuş” diyerek Kabaeva’nın gönlünün başkasına kaydığı iddia edildi.

YENİ SEVGİLİSİNİN ADINI BİLE SORMADI

Ukrayna merkezli medya kuruluşu Obozrevatel’de de yer alan haberde, “Putin, Kabaeva’nın yasak aşkıyla ilgili bilgi alınca merak edip detayları ya da Alina’nın yeni gözdesinin ismini bile sormadı. Tepki bile vermedi” yorumu yapıldı. Haberde, “Putin’in yakın kurmayları bu dramı bir süredir izliyor” denildi.

Putin hiçbir zaman Kabaeva ile aşk yaşadığını kabul etmese de daha önce yayınlanan haberlerde çiftin 2015-2019 yılları arasında doğan en azından 2 çocuğu olduğu öne sürülmüştü.

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