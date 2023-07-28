Kripto fenomeni bavul içinde ölü bulundu

Kripto para birimleriyle ilgili paylaşımlarıyla tanınan ve zenginliğini lüks otomobil ve tatillerle sosyal medyadan herkese gösteren 41 yaşındaki adam feci şekilde öldürüldü.

Sozcu.com.tr

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Son dönemin popüler konularından biri olan kripto para hakkında sık sık paylaşımlarda bulunan ve bu “para birimi” sayesinde milyoner olan Arjantinli zengin Fernando Perez Algaba’nın cansız bedeni feci bir şekilde bulundu…

41 yaşındaki Algaba’nın parçaları Arjantin’in başkenti Beunos Aires’teki bir nehirde bulunan çöp poşeti ve bavuldan çıktı. Bölgede oynayan çocukların fark ettiği bavulda inceleme yapan polisler, bavulda bir kol ve iki bacak buldu.

BİR “PROFESYONEL” ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

Bölgede incelemelerini derinleştiren polis nehir yakınlarında talihsiz adamın kafasını, gövdesini ve diğer kolunu da buldu. Yapılan otopside adamın üç kere vurulduğu belirtilirken, daha sonra ise bedeninin “temiz” bir şekilde parçalara ayrıldığı da ortaya çıktı. Uzmanlar bu cinayeti bir “profesyonelin” işlemiş olduğuna işaret etti.

Geçen hafta salı gününden beri kayıp olan 41 yaşındaki Algaba’nın kimliği de parmak izi ve dövmelerinden teşhis edildi. Instagram’da 900 binden fazla takipçisi olan Algaba, servetini tamamen kendi kendine elde ettiğini söyleyerek, çocukluğundan beri çalıştığını söylemişti.

BORÇ YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Fakat Algaba’nın servetinin kaynağı ve ne kadar çok olduğu ise resmi olarak hiçbir zaman açıklanmamıştı. Fakat bazı kaynaklar Algaba’nın çok büyük bir borç içinde olduğunu iddia etti. Algaba’nın binlerce euroluk borç içinde olduğunu ve bu sebeple öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Algaba’nın ağabeyi Rodolfo Perez Algaba da açıklamalarda bulundu. Arjantin medyasına konuşan Algaba, “Kardeşim bitcoin satarak iyi kazanmıyordu” derken dolandırıcılık ve borç iddialarını ise yalanladı. Algaba, kardeşinin herhangi bir organize suç grubuyla bağı olmadığını da söyledi.

Buenos Aires’te bir kripto para yatırım şirketi sahibi olan Perez’in ofisinde en az 25 kişinin çalıştığı da açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, cesedin bulunduğu bavuldaki belgeleri inceleyerek bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

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