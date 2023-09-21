Kritik ateşkes görüşmesi tamamlandı
Tansiyonun yüksek olduğu bölgede sıcak bir gelişme yaşandı.
Dağlık Karabağlı etnik Ermeni ve Azeri heyet arasındaki Yevlah kentinde yapılan ateşkes görüşmeleri tamamlandı. Haberi Azerbaycan merkezli haber ajansları bildirdi.
Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeni ayrılıkçı güçler, Azerbaycan’ın kendi topraklarında tam kontrolü yeniden sağlamak üzere taarruza geçmesinden 24 saat sonra teslim olup, dün ateşkes görüşmelerini kabul etmişlerdi.
Azerbaycan’ın bir gün süren askeri operasyonun ardından yenilen Dağlık Karabağlı Ermeniler ile Azerbaycan arasındaki ateşkes görüşmeleri bugün başlamıştı.
Öte yandan, görüşmeler sürerken Karabağlı Ermeniler Azeri güçlerin ateşkesi ihlal ettiğini iddia ettiler. İddia Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından hızla yalanlandı.
Ermeni yetkililer, Dağlık Karabağ’ın başkentinin merkezinde silah seslerinin duyulduğunu açıklamış, bölgedeki iki kaynak da Reuters’a silah sesleri duyduklarını ifade etmişlerdi.
Azerbaycan, bölgeyi tamamen Bakü’nün kontrolüne geçirecek olan ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ’da askeri eylemlerini durduğunu açıklamıştı.