Kriz çıkarmıştı… ABD düşen 100 milyon dolarlık savaş uçağını buldu

Güney Carolina'da pazar günü düşen ve ABD ordusunun bulunması için halktan yardım istediği F-35 savaş uçağı sonunda bulundu. Milyonlarca dolarlık uçakta takip cihazı bulunmaması tepkilere yol açmıştı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de denize düştükten sonra uzun süre bulunamaması büyük tartışma yaratan milyonlarca dolar değerindeki F-35 savaş uçağının yeri sonunda tespit edildi.

ABD ordusu sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı esnada arıza verdiğini bildirmişti. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, kayıplara karışan F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtmişti.

HALKA TEŞEKKÜR

Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililerin yerel halktan uçağın bulunması konusunda yardım istemesi tepkilere yol açmıştı. Fiyatı 100 milyon doları aşan F-35B Lightning II tipi savaş uçağıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, “Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Uçak için saatler süren aramalar sonunda sonuç verdi ve uçağın enkazının dün gece bulunduğu bildirildi. Charleston üssünden yapılan açıklamada, halka da yardımları için teşekkür edildi.

Üretici şirket Lockheed Martin’e göre uçağın en önemli avantajlarından biri radarda takip edilemiyor olması. Bunun uçağı bulma çalışmalarını güçleştirmiş olabileceği belirtiliyor.