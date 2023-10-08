Krizi tırmandıracak karar! İsrail için uçak gemi filosu yola çıktı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği bildirildi.

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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, “Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı” kaydedildi.

Bakan Austin’in, Hamas’ın başlattığı saldırılarda İsrail’e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz’e gönderme talimatı verdiği belirtilen açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulandı.

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, “ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor.” ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin bugünden itibaren İsrail ordusuna mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynak sağlamaya devam edeceği belirtildi.

İyon Denizi’nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, ABD'nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor.

BIDEN DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Biden, dün İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini belirterek, “Benim yönetimimin İsrail’e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır.” ifadesini kullanmıştı.

AKSA TUFANI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu. (AA)

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