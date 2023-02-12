Küba Türkiye’ye 32 kişilik sağlık ekibi gönderdi

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi yolladı.

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Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel’in havaalanından uğurladığı Kübalı yardım ekibi ülkeye ulaştı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsani ve fedakar çalışmalarıyla Küba, dayanışmasını o ulusa (Türkiye’ye) götürecek. Profesyonel 32 kişi kurtarma görevlerine destek vermek ve insanlara yardım etmek üzere Türkiye’ye gidiyor.” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’nin Havana Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da destek için Kübalı makamlara teşekkür edilerek, “Depremlerin açtığı yaraları sarmak için verdiği destekten dolayı Küba’ya minnettarız.” ifadesine yer verilmişti.

BÜYÜK ELÇİ KARŞILADI

Bugün Türkiye’ye ulaşan sağlık ekibi Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro F. Díaz Palacios tarafından karşılandı.

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