Küba: Yaptırımlara en uzun direnen ülkeyiz

Küba Devlet Başkanı Canel, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Küba, kendisine yaptırım uygulanan ilk ülke değil ancak bu yaptırımlara en uzun yıllar direnen ülkedir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarına ilişkin, “Küba, kendisine yaptırım uygulanan ilk ülke değil ancak bu yaptırımlara en uzun yıllar direnen ülkedir” dedi.

New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’nda katılımcılara hitap eden Canel, Güney ülkeleri için finansal mekanizmaların yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, “yeni ve daha adil bir toplumsal sözleşme” çağrısında bulundu. Canel, ABD’nin ülkesine yönelik haksız bir politika yürüttüğünü vurgulayarak, “Küba’nın, ABD’nin ekonomik sektörüne, ticari faaliyetlerine veyahut sosyal dokusuna zarar verecek tek bir eylemi olmadı” ifadesini kullandı.

Mevcut uluslararası düzenin irrasyonel ve gezegen için sürdürülemez olduğunu savunan Canel, küresel finans sisteminin, çağ dışı, işlevsiz ve sömürgeciliğe hizmet eden bir uygulama olduğunu söyledi. Canel, küresel finans sisteminin reformdan geçmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“G77 ülkeleri, sağlık ve eğitime yatırım yapmasından çok gelirinin önemli kısmını borca veriyor. Alacaklıların, ulusların ilerlemesini boğmayacak şekilde borçları yeniden finanse etmeleri gerekiyor. Boynumuza geçirilen bu ilmikle hangi sürdürebilir kalkınma nasıl başarılabilir?”

Bu şartlarda BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşabilmesinin yeterli olmadığını dile getiren Canel, uluslararası pazarlara geniş erişim, adil ve tercihli finansman, teknoloji transferleri ve işbirliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Canel, Küba’nın, çok taraflılığa, iklim eylemine, barışın desteklenmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlılığını yineleyerek, iklim ve çevre felaketi yaşayan savunmasız ülkeler için yeni kredi limitlerinin açılmasını talep etti.

Venezuela ve Nikaragua’ya uygulanan yaptırımları da hatırlatan Canel, bu haksız faaliyetlerin son bulmasını istedi. (AA)