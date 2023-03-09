Abone Ol

Kulis bilgisi: Altılı Masa’nın HDP’ye karşı tutumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar

Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikten sonra gözler ittifak dışındaki HDP'ye çevrildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:52 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kulis bilgisi: Altılı Masa’nın HDP’ye karşı tutumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar

Türkiye’yi sarsan depremden bir ay sonra seçim atmosferine girilirken, Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arkasında birleşerek cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi sonrasında HDP’nin durumu tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan Millet İttifakı’ndan üst düzey yetkililer HDP’ye yaklaşım ile ilgili farklı açıklamalar yaptı. Reuters’a konuşan ittifaktan üst düzey bir isim, “HDP’nin destek vermesi milliyetçi İYİ Parti’den ve muhafazakar Saadet Partisi’nden oyları azaltabilir” dedi.

Millet İttifakı, bu haftanın başında cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu lanse etmişti.

Fakat Saadet Partisi’nden Birol Aydın’ın, canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarına dikkat çekerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ise diğer partilerin HDP ile görüşmeye itirazı olmadığını fakat kendisinin böyle bir diyaloğa girmeyeceğini söylediği belirtildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar Deva ve Gelecek Partileri’nin HDP ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Haberde, HDP’nin daha önce kendi adayını çıkarmayı düşündüğü fakat şimdi bu fikri değerlendirdikleri de hatırlatıldı.

Reuters'tan "Altılı Masa" ile ilgili seçim analizi: HDP belirsizliğiİlginizi ÇekebilirReuters'tan "Altılı Masa" ile ilgili seçim analizi: HDP belirsizliğiBloomberg'den çarpıcı seçim analizi: Erdoğan, depremzedelere hesap vermeliİlginizi ÇekebilirBloomberg'den çarpıcı seçim analizi: Erdoğan, depremzedelere hesap vermeliReuters'tan Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan'ın gölgesinden çıkmayı hedefliyorİlginizi ÇekebilirReuters'tan Kılıçdaroğlu analizi: Erdoğan'ın gölgesinden çıkmayı hedefliyorİngiliz medyası depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ı analiz etti: Cennetten cehennemeİlginizi Çekebilirİngiliz medyası depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ı analiz etti: Cennetten cehennemeDünya Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyorİlginizi ÇekebilirDünya Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyorReuters depremzedelerle görüştü: Erdoğan'a bağlılığı gözden geçiriyorlarİlginizi ÇekebilirReuters depremzedelerle görüştü: Erdoğan'a bağlılığı gözden geçiriyorlar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aydın canlı CHP Cumhurbaşkanı Haber HDP İngiltere İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener muhafazakar Reuters Saadet Partisi seçim Türkiye
X Reklam