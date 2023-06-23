Kulislerden yeni iddia: Erdoğan gelecek ay kritik görüşme gerçekleştirecek

ABD'nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakında kritik bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, bir dönem ilişkilerin koptuğu fakat son aylarda tekrar normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye-İsrail hattıyla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir görüşme gerçekleşmesi için zemin arandığını duyurdu. Görüşmenin gelecek ay kadar yakın bir zaman içinde gerçekleşebileceği belirtilirken ismini açıklamayan kaynaklar iki ismin Ankara’da bir araya gelebileceğini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilimin 2010’da yaşanan Mavi Marmara krizinden sonra kopma noktasına geldiği hatırlatılırken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin de geçen yılın Ağustos’unda yeniden başlatıldığına dikkat çekildi.

İRAN KONUSU KRİTİK

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle iki ülkenin birbirine yakınlaştığını söyleyen kaynaklar İran’ın bölgedeki hamlelerinin de iki ülkeyi yaklaştırdığını aktardı. İsrail ve Türkiye’nin İran’ın bölgedeki etkisini artırmasından rahatsız olduğu belirtilirken, iki ülkenin Azerbaycan’a da destek olduğuna dikkat çekildi.

Bloomberg, geçen yıl İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Erdoğan’la görüştüğünü hatırlatırken, her iki ülkenin de bölgedeki diğer ülkelerle normalleşme çabasına girdiğini yazdı.

Bloomberg’e konuşan yetkililer, iki ismin Temmuz’da Ankara’da görüşebileceğini söyledi. Haberde, “Her iki isim de ülkesinde baskı altında. Netanyahu, yargının gücünü azaltacak tasarı sonrasında halk ayaklanmasıyla karşı karşıyayken, Erdoğan da ekonomik krizle karşı karşıya” denildi.

Doğalgaz boru hattı ile ilgili konuların görüşülmesi beklenirken, her iki ülkeden de olası bir görüşme için açıklama gelmedi.

“ESKİDEN 3 SAATTE BİR HİTLER DİYORDU”

Erdoğan ile Netanyahu geçmişte sık sık birbirlerine hakaretler ediyordu… Hatta Netanyahu 2020’de yaptığı bir miting sırasında Erdoğan ile ilgili bir espri yapmıştı.

Netanyahu bir miting sırasında, “Eskiden Cumhurbaşkanı Erdoğan bana her 3 saatte bir Hitler derdi. Şimdi her 6 saatte bir bana Hitler diyor fakat Allah'a şükür İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret arttı” demişti. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Maariv de o dönemde Netanyahu'nun, “Sanırım ben Türkiye'ye gitmeyen tek İsrailliyim. Erdoğan'la bazı problemlerimiz oldu fakat ilişkilerimiz dramatik bir şekilde gelişti” sözlerini aktarmıştı.

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