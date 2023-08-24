Kuran krizi sürüyor… Danimarkalı elçi Dışişlerine çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemleri nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Sozcu.com.tr

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Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Danimarka’nın Ankara Maslahatgüzarı, daha önce 18-21-22 ve 23 Ağustos’ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. (AJANSLAR)

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