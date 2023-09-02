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Kur’an provokasyonlarının İsveç’e maliyeti binlerce dolar

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları İsveç'e 2 milyon 200 bin krona (199 bin dolar) mal oldu.

Sozcu.com.tr
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Kur’an provokasyonlarının İsveç’e maliyeti binlerce dolar

İsveç genelinde Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarının, 9 ayda devlete 2 milyon 200 bin krona (199 bin dolar) mal olduğu bildirildi.

Devlet radyosu SR’nin haberinde, Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan ve Irak asıllı Salwan Momika’nın son 9 aydaki Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 2 milyon 200 bin kron çıktığı kaydedildi.

Haberde, Paludan ve Momika’nın provokasyonlarında fazladan polisin görevlendirilmesi nedeniyle maliyetin yüksek olduğu ve birçok polisin rutin görevlerinin de aksadığı belirtildi.

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor. (AA)

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