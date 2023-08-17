Kuran saldırıları sonrası İsveç’te terör tehdidi alarmı

İsveç terör tehdidi değerlendirmesini ikinci en yüksek seviyeye çıkaracak.

Sozcu.com.tr

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İsveç iç güvenlik servisi SAPO, ülkeye yönelik terör tehdidi değerlendirmesini ikinci en yüksek seviyeye çıkaracak.

Haberi, Dagens Nyheter (DN) gazetesi kaynaklara dayanarak bildirdi. DN’nin haberine göre, tehdit seviyesi 1 ile 5 arasındaki ölçekte 3’ten 4. seviyeye yükseltilecek.

SAPO yaptığı açıklamada, bugün ulusal güvenlikle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Güvenlik servisi konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

İsveç ve komşusu Danimarka’da son dönemde İslam karşıtı eylemciler tarafından Kur’an-ı Kerim nüshalarının yakıldığı bir dizi gösteri düzenlenmiş, bu durum Müslüman ülkelerde öfke yaratmış ve İsveç içinde saldırı korkusuna yol açmıştı. (Reuters)

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