Kuran yakan ırkçı siyasetçi Paludan’ı ülkeye almama kararı çıktı

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı ve ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın "İngiltere'de Kuran'ı Kerim yakma planı" suya düştü.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda provokasyon yaparak Kuran’ı Kerim yakan İskandinav ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın yeni planları suya düştü…

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Paludan İsveç ve Danimarka’da Kuran’ı Kerim yakmış ve bu saldırgan tutum uluslararası kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Türkiye’ye ve Müslümanlara yönelik bir saldırıda bulunan Paludan, geçen hafta İngiltere’ye giderek burada da Ramazan’da Kuran’ı Kerim yakmayı planladığını söylemişti. İngiltere’nin Wakefield bölgesinde çirkin eylem gerçekleştirmeye hazırlandığını söyleyen Paludan’a İngiliz yetkililer geçit vermeme kararı aldı.

Güvenlikten sorumlu devlet bakanı Tom Tugendhat, Avam Kamarası’nda katıldığı oturumda kendisine yöneltilen soruya yanıt vererek Paludan’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Tugendhat, “Paludan uyarı işaretleri verdi ve dolayısıyla Birleşik Krallık’a gelmesi kamunun yararı için iyi olmayacaktır. Bu sebeple ülkeye girişine izin verilmeyecektir” dedi.

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