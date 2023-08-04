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Kuran yakma eylemlerine onay veren Danimarka sınır kontrollerini sıkılaştırıyor

Son dönemde birçok ülkenin tepkisine rağmen Kuran yakma provokasyonlarının devam ettiği Danimarka'da sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:37 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kuran yakma eylemlerine onay veren Danimarka sınır kontrollerini sıkılaştırıyor

Danimarka Adalet Bakanlığı, son zamanlarda yaşanan Kuran yakma eylemlerinin güvenliği etkilediğini belirterek polisin sınır kontrollerini sıkılaştıracağını açıkladı.

Son aylarda İsveç ve Danimarka’da çok sayıda Kuran yakma ya da zarar verme eylemleri gerçekleşirken, bu eylemler Müslümanlardan da büyük tepki çekti ve hükümetlere bu gibi eylemleri yasaklaması çağrısı yapıldı.

Danimarka’da Kuran yakılması büyük tepki çekmişti.

Hükümet, sıkılaştırılmış sınır kontrollerinin başlangıçta 10 Ağustos’a kadar uygulanacağını belirtti.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, “Son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olayları, güvenlik polisinin de dediği gibi, şu anda güvenliği etkiliyor” dedi.

İsveç hükümeti de son zamanlarda yaşanan Kuran yakma eylemlerinin ülkeye yönelik tehditleri artırdığını belirterek, bu nedenle sınır kontrollerini artırdığını, polise sivilleri araması için daha fazla yetki verdiğini açıklamıştı.

İsveç’te Ağustos başından itibaren geçerli olan yeni kanuna göre hükümet, sınırlarda ya da sınıra yakın yerlerde üst arama ve daha fazla elektronik gözetimin de dahil olduğu kontrolleri yapabilmesi için polisin yetkisini artırdı.

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