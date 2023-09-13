Kurtarma ekiplerine destek veren askerin görüntüsü olay oldu

Son yılların en büyük doğal afetini yaşayan Yunanistan'da selden kurtarılanlara yardım eden bir Yunan askerin yaptığı hareket gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Geçen haftalarda Yunanistan’ı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrasında bölge toparlanmaya çalışırken, paylaşılan bir fotoğraf ülke gündeminde şaşkınlık yarattı…

Fotoğraflarda, zodyak botlarla kurtarılan yaşlı afetzedelere yardım eden Yunan askerleri arasında bir asker kendini yere atarak yaşlıların çamura basmalarını engellerken görülüyor. Bu görüntüyü Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros paylaşınca sosyal medyada büyük beğeni topladı.

DİĞER AFETZEDELER DE ÜZERİNE BASIP GEÇMİŞ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ismi açıklanmayan askerin yaptıklarını takdir etti. Yunan medyası askerin 32’nci deniz piyadesi tugayında görev aldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan askerle birlikte çalıştıklarını söyleyen bazı yetkililer, “Kendisinin çok yüksek bir görev bilinci bulunuyor. Komandoların eğitim aldığı özel okullara gitti” dedi.

Yunan medyasına konuşan ve olayın yaşandığı anda orada bulunan diğer askerler ise, “Bu fotoğraf her şeyi anlatmıyor. Bu fotoğraf dördüncü yaşlı afetzede geçerken çekildi. Ondan önceki afetzedeler de onun üzerine basarak geçti” dedi.

Bölgenin sular altında kaldığı ve bazı yerlerde 3 metrelik derinlikler oluştuğu belirtilirken bölgenin çamurlu olmasının da yürümeyi zorlaştırdığı kaydedildi.

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