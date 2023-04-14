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Kuzey Kore açıkladı: Yeni tip balistik füze denedik

Kuzey Kore dünkü testinin "yeni tip katı yakıtlı kıtalararası balistik füze" olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Kuzey Kore açıkladı: Yeni tip balistik füze denedik

Kuzey Kore, dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalararası balistik füzenin (ICBM), yeni tip katı yakıtlı “Hwasong-18” kıtalararası balistik füze olduğunu açıkladı.

Yonhap’ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un rehberliğinde yapılan testin, “savaş caydırıcılığının gelecekteki temel araçları” olarak tanımlanan balistik füzenin yeni bir türü olduğu bildirildi.

Dün testi yapılan yeni katı yakıtlı “Hwasong-18” kıtalararası balistik füzesine dair uçuş mesafesi ve maksimum irtifa gibi özelliklerin ayrıntıları açıklanmadı. Kim’in, yeni füzeye ilişkin “nükleer karşı saldırı duruşun etkinliğini radikal biçimde geliştirecek ve saldırgan askeri stratejinin uygulanabilirliğinde değişiklik yapacak” dediği aktarıldı.

Kuzey Kore liderinin, Pyongyang’ın “ölümcül ve saldırgan karşı önlemler” alacağı taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Güney Kore ordusundan dün yapılan açıklamada, Kuzey’in Pyongyang yakınlarında Doğu Denizi’ne orta veya daha uzun menzilli bir balistik füze fırlattığını tespit ettiği bildirilmişti.

Pyongyang yönetimi, 2022’nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı. (AA)

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