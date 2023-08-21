Kuzey Kore lideri füze denemesini yakından izledi

Güney Kore ve ABD, ortak askeri tatbikata başlarken, Kuzey Kore lideri Kim ülkesinin stratejik seyir füzelerinin test atışını yerinde izledi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD ve Güney Kore ordularının ortak askeri tatbikatının başlamasının ardından, ülkesinin stratejik seyir füzelerinin test atışını izlediğini gösteren fotoğraf yayımlandı.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, silahları ve savaş hazırlıklarını gözden geçirmek üzere devriye gemisine teftiş gezisi düzenledi. Ziyaret tarihinin belirtilmediği haberde Kim’in, ziyaretin ardından stratejik seyir füzeleri fırlatma tatbikatını izlediği bilgisi verilerek, Kuzey Kore liderinin devriye gemisinden fırlatılan füzeyi izlediği fotoğraf yayımlandı.

Kuzey Kore’nin füze testlerine ilişkin yapılan açıklamada, geminin belirlenen hedefleri “hatasız” şekilde vurarak saldırı kabiliyetini ve savaşa hazır olduğunu gösterdiği kaydedildi. Kim de, ülke donanması için güçlü savaş gemileri inşa etme ve gemi ile su altı silah sistemlerini modernize etme çabalarını destekleyeceğini belirterek, geminin bulunduğu filonun eğitimlerini daha da yoğunlaştırmasını, savaşa hazırlık konusunda her zaman örnek olmasını ve donanmanın güçlendirilmesinde her zaman başı çekmesini istedi.

GÜNEY KORE VE ABD’DEN ORTAK TATBİKAT

Güney Kore ve ABD, Güney Kore’de düzenlenen ve 11 gün sürecek, “Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)” isimli ortak askeri tatbikatlarına başladı.

Simülasyon, ortak muharebe eğitimi ve Ulchi sivil savunma tatbikatı gibi etkinlikleri içeren tatbikat kapsamında, toplam 30 farklı saha çalışması yapılması planlanıyor. Geçen yıla ek olarak, bu yılın tatbikatında birliklerin harbe hızlı hazırlığı ve Kuzey Kore tarafından yapılabilecek dezenformasyonlara karşı eğitimler de yer alacak.

Tatbikatta, savaş uçağı pilotlarına düşman uçaklarını tespit etme ve engelleme, hava ve füze savunma kuvvetlerine de olası füze saldırılarına cevap verme eğitimi verilecek.

Tatbikata ABD ve Güney Kore’nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland’ın yanı sıra Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı da katılacak.

Uzmanlar, söz konusu ortak tatbikatın, başta Kuzey Kore olmak üzere, bölgedeki ülkeler arasındaki gerilimi artıracağını düşünüyor. (AA)

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