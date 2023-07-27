Kuzey Kore liderinden Rus bakana nükleer füze turu

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Çin'den üst düzey bir heyetin ziyaretiyle Batı'ya karşı gövde gösterisi yaptı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkeyi ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu için, uluslararası hukuka göre yasaklı füzelerin sergilendiği bir savunma fuarında tur düzenledi.

Rus bakan Şoygu ve Çin’den üst düzey bir heyet, Kuzey Kore’nin “Zafer Günü” olarak kutlanan Kore Savaşı’nın sona ermesinin 70. yılı için ülkeyi ziyaret ediyor. Şoygu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Kuzey Kore’ye giden ilk Rus savunma bakanı oldu.

Şoygu, Rusya ve Çin’in de desteğiyle BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan Kuzey Kore’nin nükleer füzelerini Kim’le beraber inceledi. Kim de, Rusya lideri Vladimir Putin’e, Şoygu liderliğindeki askeri heyetin ülkesine ziyareti için teşekkür etti ve bu ziyaretin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki “stratejik ve geleneksel” ilişkileri derinleştirdiğini belirtti.

Kuzey Kore basınına göre Kim ayrıca Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Li Hongzhong ile görüştü ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in destek mektubunu aldı.

Kuzey Kore için Rusya ve Çin heyetlerinin ziyareti, Covid-19 pandemisinden bu yana dünyaya açılmanın ilk büyük işareti oldu.

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