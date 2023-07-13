Kuzey Kore liderinin balistik füze sevinci

Kuzey Kore’nin son balistik füze denemesi dünyada tepkilere yol açarken Kuzey Koreli yetkililerin füzenin fırlatılması sonrası yaşadığı sevinç fotoğraflara yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, dün fırlattığı Hwasong-18 kıtalararası balistik füzenin ülkenin nükleer gücünün temeli olduğunu belirterek ABD'yi uyardı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, “Füze denemesi ülkemizin stratejik nükleer gücünü geliştirme ve düşmanlarımıza güçlü bir uyarı gönderme amacı taşıyor” ifadelerini kullandı. Haberle birlikte füze denemesi sonrası Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gülerek alkışladığı fotoğraflar da paylaşıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne “uzun menzilli balistik füze” fırlattığını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası’nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, fırlatma nedeniyle acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore’ye “bedel ödetileceğini” söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı kaydetti. BM'den yapılan açıklamada, Guterres’in Kuzey Kore’ye, uluslararası yükümlülükleri ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptığı belirtildi. (AJANSLAR)

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