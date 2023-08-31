Kuzey Kore, nükleer saldırı simülasyonuyla ABD ve Güney Kore’yi hedef aldı

Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatına ateş püsküren Kuzey Kore, nükleer savaş simülasyonu düzenledi ve iki balistik füze fırlattı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde art arda füze denemeleriyle dikkat çeken Kuzey Kore, Güney Kore’ye yönelik olası bir nükleer saldırıyı simülasyonla denedi.

ABD ve Güney Kore’nin son ortak tatbikatının kendisini açıkça tehdit ettiğini belirten Kuzey Kore yönetimi, olası bir savaşta Güney Kore’yi nükleer silahlarla nasıl vuracağını test etti. Kore Halk Ordusu tarafından yapılan açıklamada, kısa menzilli füzelerin de denendiği kaydedildi.

Güney Kore de Pyongyang’ın dün iki kısa menzilli balistik füzeyi denize fırlattığını duyurdu.

Seul yönetimi bölgede artan gerilim üzerine acil toplantı düzenledi. Japonya Başbakanı Fumio Kişida da Kuzey Kore’nin son denemelerinin bölgede barışı tehdit ettiğini ve daha fazla hoş görülemeyeceğini söyledi.

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