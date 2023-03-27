Kuzey Kore’de ‘kayıp mermi’ alarmı: 653 mermi bulunana kadar sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un ordunun kaybettiği mermiler bulunana kadar Çin sınırındaki Hyesan kentinin karantinada kalması talimatı verdiği bildirildi. Kaynaklara göre 653 mermi bulunmadan kentte yaşayanlar evden çıkamayacak.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore'de ordunun kaybettiği 653 mermi ülkeyi alarm durumuna geçirdi.

Kuzey Kore'den kaynaklar, Çin sınırındaki Hyesan kentinden geri çekilen birliklere ait mermilerin 7 Mart'ta kayıp olduğunun tespit edilmesiyle kentte seferberlik başlatıldığını aktardı.

EV EV ARANIYOR

Devlet Başkanı Kim Jong Un'un tüm kentin karantinaya alınması talimatı verdiği ve mermilerin tamamı bulunana kadar 200 bin nüfuslu kentte halkın dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği öne sürüldü. Yetkililerin mermileri bulmak için ev ev dolaştığı belirtilirken adını açıklamayan bir kent sakini de “Şehir 653 mermi bulunana kadar karantinada kalacak” dedi.

Kuzey Kore, Covid-19 pandemisinin patlak vermesinin ardından ordu birliklerini Çin sınırında konuşlandırmış ve ülkeye girişleri kapatmıştı. Son dönemde art arda füze denemeleriyle dikkat çeken ülkede kayıp mermilerin orduda endişeye yol açtığı, askerlerin ilk başta durumu rapor etmeden mermileri bulmaya çalıştığı ama başaramadığı aktarıldı.

‘MERMİ BULANLAR HABER VERSİN’

Kaynaklara göre polis de kenti çember altına alarak halka “Mermi bulanlar hemen yetkililere haber versin” çağrısı yaptı. Mermi bulduğu halde yetkililere bildirimde bulunmayanların ağır cezalar alabileceği de kaydedilirken, mermilerin “sır olduğu” ve soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadığı da ortaya çıktı.

Kentteki fabrikalara, çiftliklere ve örgütlere de soruşturmaya destek olma çağrısı yapıldı.

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