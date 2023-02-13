Kuzey Kore’de lider Kim’in verdiği emir ‘pes’ dedirtti

Yaptığı açıklamalar ve istekleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore'de, lider Kim Jong-un'un verdiği emri 'pes' dedirtti.

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Asya basınının “Radio Free Asia”ya dayandırdığı haberlere göre, yetkililer, ülkenin lideri Kim Jong-un’un 10 yaşındaki kızı Ju-ae ile aynı adı taşıyanları çağırdı. Yetkililer, bu kişilere adlarını değiştirmeleri talimatı verdi.

Ülkede, adı Ju-ae olanların araştırıldığı ve bu kişilerden de adlarını değiştirmelerinin isteneceği belirtildi.

EMİR VERİLDİ

Kuzey Kore’nin Güney Pyongan bölgesinde de yerel yetkililere, adı Ju-ae olan kadınların birkaç hafta içinde isimlerini değiştirmelerine yönelik emir verildi.

Ülkede daha önce de liderin adı olan Jong-un ile liderin eşinin adı olan Sol-ju ile aynı isimlere sahip olanların adlarının değiştirilmesi istenmişti.

Kim Jong-un, Kasım 2022’nin sonunda kıtalar arası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıkmıştı.

Kim, 8 Şubat’taki kışla ziyaretine ve 9 Şubat’taki askeri törene halefi olduğu iddia edilen kızı Kim Ju-ae ile katılmıştı. (AA)

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