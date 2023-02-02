Kuzey Kore’den ABD’ye: ‘Ezici nükleer güçle vururuz’

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "ABD'den gelebilecek tehditlere ezici nükleer güçle yanıt vermeye hazırız" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, ABD’nin, Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırmasının gerilimi tırmandırdığını savunarak kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı “ezici nükleer güçle” yanıt vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore’ye yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıkları daha fazla konuşlandıracaklarını bildirmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, ABD’nin Güney Kore ile düzenlediği ortak askeri tatbikatlara tepki gösterilerek ABD güçlerinin “düşmanca eylemleri” nedeniyle Kore Yarımadası ve bölgedeki askeri ve siyasi durumun “kırmızı çizgiyi” aştığı belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin olası askeri girişimine “nükleere karşı nükleer ve topyekûn savaşa karşı topyekûn savaş” ilkesiyle karşılık verileceği vurgulanarak “ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri faaliyetlerine devam etmesi halinde Kuzey Kore, doğal olarak caydırıcı gücünü kullanacaktır” ifadesine yer verildi.

ABD’nin, Kuzey Kore’yi “tek taraflı olarak silahsızlanmaya” zorlamak için yaptırımları ve askeri baskıyı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Pyongyang yönetiminin, “düşmanca politikasını” sürdürdüğü takdirde ABD ile diyalog kurmayacağı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 30 Ocak’ta yaptığı iki günlük Güney Kore ziyaretinde ortak savunma taahhüdünü yinelerken, yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıklarını bu ülkeye daha fazla konuşlandıracaklarını açıklamıştı. (AA)

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