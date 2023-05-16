Kuzey Kore’den milyar dolarlık kripto vurgunu

Kuzey Koreli hacker'ların 2017-2022 arasında toplam 2,3 milyar dolarlık kripto para çaldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en kapalı ülkelerinden Kuzey Kore'de hacker'ların Japonya'dan 721 milyon dolarlık kripto para çaldığı ortaya çıktı.

Japon Nikkei gazetesinin İngiliz blockchain analiz platformu Elliptic’in araştırmasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Koreli hacker'ların 2017'den beri Japonya'dan çaldığı kripto paranın miktarı 721 milyon doları buldu. Bu miktarın küresel kripto para hırsızlığının yüzde 30'una denk geldiği bildirildi.

Elliptic'e göre Kuzey Kore 2017-2022 arasında toplam 2,3 milyar dolarlık kripto para çaldı. Kuzey Koreli hacker grupların, kripto para çalmak için siber saldırı yöntemlerini kullandığı kaydedildi. Japonya’nın dışında Vietnam’dan 540 milyon dolar, ABD’den 497 milyon dolar ve Hong Kong’dan 281 milyon dolarlık kripto para çalındığı aktarıldı.

G7 ülkelerinden maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, geçen hafta yaptıkları açıklamada devletlerin müdahil olduğu kripto hırsızlığı vakalarına karşı önlemlerin artırılacağını duyurmuştu.

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