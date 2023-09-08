Kuzey Kore’den nükleer denizaltıyla gövde gösterisi

Art arda füze denemeleriyle ABD'ye ve bölgedeki müttefiklerine meydan okuyan Kuzey Kore, dün yeni nükleer denizaltısıyla yine şov yaptı. Törende Kim ve diğer yetkililerin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Güney Kore’ye yönelik açıklamaları serleştiren Kuzey Kore, dün yeni nükleer denizaltısını tanıttığı törenle gövde gösterisi yaptı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un “nükleer caydırıcılığın parçası” olarak nitelediği yeni “taktik nükleer denizaltı” için düzenlenen törene Kim’le birlikte çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Törende konuşan Kim, düşmanların saldırganlığının arttığını söyleyerek deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti. Kim, söz konusu denizaltının yeni modellerini inşa etme planları olduğunu da açıkladı.

Yeni nükleer denizaltının Kuzey Kore ve Japonya arasında devriye gezeceği haberi, bölgede gerilime yol açtı. Güney Koreli ve Japon yetkililer nükleer denizaltıyı adım adım takip edeceklerini duyururken ABD’li uzmanlara göre eski bir Sovyet denizaltısının geliştirilmesiyle ortaya çıkan yeni araç Kuzey Kore ordusuna beklenen düzeyde fayda sağlamayacak.

Son dönemde art arda füze denemeleriyle ve balistik füze çalışmalarıyla tansiyonu yükselten Pyongyang’ın elindeki tüm denizaltılara nükleer kapasite yerleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

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