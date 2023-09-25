Kuzey Kore’den salvolar: Küçük beyinli adam
Diplomasi diline uymayan sert açıklamalarıyla tanınan Kuzey Kore, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u yerden yere vurdu.
Kuzey Kore, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ülkeyi eleştiren Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol için “küçük beyinli” ve “diplomatik aptal” ifadelerini kullandı.
Yoon konuşmasında Kuzey Kore ve Rusya arasındaki yakınlaşmayı eleştirerek “Silah anlaşması yaparlarsa oturup izlemeyeceğiz” demişti.
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, komşu ülkelerle yakın ilişki kurmanın gayet doğal ve her ülkenin hakkı olduğunu belirterek Güney Kore lideri için “Bu küçük beyinli adamın bunu anlayamayacağı çok açık” dedi.
Güney Kore’nin Birleşme Bakanı Koo Byoungsam, habere tepki göstererek Kuzey Kore’nin hakaretlerinin ülkenin sağduyudan yoksun olduğunu gösterdiğini savundu.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le görüşmesi Güney Kore ve ABD’nin tepkisini çekmişti.