Kuzey Kore’den tehdit: “Nükleer saldırı kapasitemizi unutmamalılar”

Kuzey Kore; ABD ve Güney Kore'ye nükleer saldırı kapasitesini hatırlatarak tehditte bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yayımlanan açıklamada, Kuzey’in nükleer kapasitesiyle ilgili boş konuşmadığı belirtildi.

Açıklamada ABD ve Güney Kore’nin birbirlerini büyük bir tehlikeye atarak yanlış davranışlarda bulundukları öne sürüldü.

Bu iki ülkenin halihazırda devam eden ve haziranda yapılacağı duyurulan geniş kapsamlı tatbikatlarına atıfta bulunulan açıklamada “Savaş çığırtkanlarının umutsuz eylemleri fazla ileri gidiyor” ifadesi kullanıldı.

ABD ve Güney Kore’nin mart başında başlattığı ve hâlâ süren “Ssangyong” (İkiz Ejder) tatbikatına işaret edilen açıklamada iki ülkenin savaş histerisinin bu tatbikatla zirveye eriştiği savunuldu.

Açıklamada “ABD ve onu takip edenler, rakipleri olan ülkenin pratikte nükleer saldırı kapasitesinin bulunduğu ve Kuzey Kore ordusu ile halkının boş konuşmama karakterinin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalı” ifadesi kullanıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore'den nükleer silah adımı

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore, füze yağdırmaya devam ediyor