Abone Ol

Kuzey Makedonya’da kabine değişikliği

Kuzey Makedonya'da, 4 bakanlıkta değişikliğe gidildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kuzey Makedonya’da kabine değişikliği

Kuzey Makedonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dimitar Kovaçevski’nin önerisi üzerine 4 yeni bakan, Kuzey Makedonya Meclisince oy çokluğuyla onaylandı.

Buna göre, Adalet Bakanı Nikola Tupançevski’nin yerine Krenar Lloga, Sağlık Bakanı Bekim Sali’nin yerine Fatmir Mexhiti, Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Admirim Aliti’nin yerine Azir Aliu, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Naser Nuredini’nin yerine Kaya Şukova getirildi.

Kabine değişikliği, hükümet ortaklarında değişikliğe gidilmesi üzerine yapıldı. (AA)

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da deprem nedeniyle yas ilan edildiİlginizi ÇekebilirArnavutluk ve Kuzey Makedonya'da deprem nedeniyle yas ilan edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam