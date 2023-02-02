Lavrov: ‘Batı barış müzakereleri konusunda yalan söylüyor’

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Batı, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakereleri reddettiği konusunda yalan söylüyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna’yla barışı müzakere etmeyi reddettiği yönünde Batı ülkelerinden yapılan açıklamaların yalan olduğunu belirtti.

Devlet televizyonunda yayımlanan mülakatta Lavrov, Batı’yı Moldova, Gürcistan ve Orta Asya’daki eski Sovyetler Birliği ülkelerini Moskova’nın aleyhine döndürmeye çalışmakla suçladı.

Lavrov ayrıca, Baltık Denizi’nin zeminindeki Kuzey Akım doğalgaz boru hattında geçen sene ciddi zarara yol açan patlamalarda ABD’nin doğrudan payı olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de boru hattındaki patlamayı İngiltere’nin düzenlediğini iddia etmiş, Londra ise bu iddiayı reddetmişti.

AVUSTURYA RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI EDİYOR

Bu arada Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ülkede iki farklı misyonda görevli 4 Rus diplomattan “statüleri ile uyuşmayan davranışları” nedeniyle ülkeden ayrılmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın “statüleriyle uyuşmayan davranışları” nedeniyle Viyana Anlaşması'nın gerekli maddeleri doğrultusunda istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi misyonunda görevli 2 Rus diplomattan da “statülerine aykırı davrandıkları” gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, söz konusu diplomatların en geç 8 Şubat'a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı. (Reuters/AA)

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