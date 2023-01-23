Lavrov: Batı, Rusya’ya karşı gerçek bir savaşa girdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’da yaşananların artık hibrit savaşı değil, Batı’nın Rusya’ya karşı gerçek savaşı olduğunu söyledi.

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Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile Pretoria'da görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin Rusya ile işbirliği yapan diğer ülkeleri tehdit ettiğini dile getiren Lavrov, ABD ve aynı şekilde İngiltere'nin tehdit ve baskı yoluyla tüm kırmızı çizgileri ihlal ettiğini belirtti.

“GÖRMEZDEN GELİYORLAR”

Lavrov, “Onlar 1000 yıllık büyük medeniyetleri temsil eden büyük devletleri tehdit ediyorlar ve bu halkların ulusal gururları olduğunu görmezden geliyorlar.” diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşta Rusya ile ilgili dilden kültüre kadar her şeyin yok edilmek istendiğini söyleyen Lavrov, “Ukrayna’da olup bitenlerden bahsettiğimizde, bunun artık hibrit savaşı değil, Batı’nın Rusya’ya karşı uzun süredir hazırladığı neredeyse gerçek bir savaş olduğunu konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, barışı tesis etme sloganları ile seçilen Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile halihazırdaki Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in seçildikten hemen sonra “savaşın ve Rus düşmanlığının devlet başkanına dönüştüklerini” savundu.

“RUS TAHIL VE GÜBRESİNE KONULAN ENGELLER HALA KALKMADI”

Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarının ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus tahıl ve gübre ihracatının önüne koyduğu engelleri kaldırmadığına dikkati çeken Lavrov, Rusya'nın fakir ülkelere verdiği Avrupa limanlarında bulunan gübrelerin de hala beklemede olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda bugüne kadar 280 bin ton gübreden sadece 20 bin tonunun Hollanda'dan Malavi'ye gönderilebildiğini aktaran Lavrov, başta Letonya olmak üzere diğer bütün limanlarda yoksul ülkelere gönderilecek bu gübrelerle alakalı bir hareket olmadığını ifade etti. (AA)

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