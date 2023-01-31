Lavrov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşme çabalarını destekleyecek

Mısır'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır temasları kapsamında görüştüğü Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, bir basın mensubunun sorusu üzerine Rusya’nın, Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediğini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Lavrov, genel olarak iki komşu ülkenin ilişkilerini geliştirmesini desteklediklerini vurguladı. İran’ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çabasına katılması konusunda ise Lavrov, Rusya’nın, Türkiye’nin ve İran’ın Astana formatının bir parçası olduğunu vurgulayarak bu konuda prensipte anlaşıldığını ve İran’ın bu çabalara katılmasının mantıklı olacağını ifade etti.

Lavrov, sürecin titizlikle ilerletilmesi gerektiğini belirterek, tarihlerin, görüşme formatının, diplomatik ve askeri seviyenin adım adım belirlenmesi gereken konular olduğunun altını çizdi. (DHA)

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