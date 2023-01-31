Abone Ol

Lavrov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşme çabalarını destekleyecek

Mısır'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Lavrov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşme çabalarını destekleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır temasları kapsamında görüştüğü Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, bir basın mensubunun sorusu üzerine Rusya’nın, Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediğini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Lavrov, genel olarak iki komşu ülkenin ilişkilerini geliştirmesini desteklediklerini vurguladı. İran’ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çabasına katılması konusunda ise Lavrov, Rusya’nın, Türkiye’nin ve İran’ın Astana formatının bir parçası olduğunu vurgulayarak bu konuda prensipte anlaşıldığını ve İran’ın bu çabalara katılmasının mantıklı olacağını ifade etti.

Lavrov, sürecin titizlikle ilerletilmesi gerektiğini belirterek, tarihlerin, görüşme formatının, diplomatik ve askeri seviyenin adım adım belirlenmesi gereken konular olduğunun altını çizdi. (DHA)

Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili çarpıcı yorum: Erdoğan'ın amacı...İlginizi ÇekebilirTürkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili çarpıcı yorum: Erdoğan'ın amacı...Suriye lideri Esad'dan Türkiye açıklamasıİlginizi ÇekebilirSuriye lideri Esad'dan Türkiye açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam