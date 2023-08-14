Letonya’da başbakan istifa kararı aldı

Baltık ülkesi Letonya'nın Başbakanı Krisjanis Karins, istifa kararı aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Letonya Başbakanı Krisjanik Karins bugün yaptığı açıklamada hükümetiyle birlikte bu hafta içinde istifa edeceğini duyurdu.

Karins, “Bu Perşembe, kendim ve kabinemin istifasını cumhurbaşkanına sunacağım” dedi. Kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden sonra sonra bu adımı atan Karins’in merkez sağcı partisi Yeni Birlik Partisi, başbakanın yerine yeni bir aday için bir araya gelecek.

2026’da sandığa gitmeye hazırlanan Letonya’da yeni bir koalisyonun göreve gelmesinden önce seçime gidilmesi bekleniyor.

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