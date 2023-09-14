Mide bulandıran olay: Parkta kendini tatmin ederken yakalandı

Sisters of Perpetual Indulgence drag grubunun bir üyesi, geçen ay ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki popüler bir parkta gerçekleştirdiği uygunsuz davranışın ardından tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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Sisters of Perpetual Indulgence drag grubunun üyesi 53 yaşındaki Clinton Monroe Ellis-Gilmore, 12 Ağustos tarihinde, Table Bluff County Park’ta, akşamüstü saatlerinde, diğer insanların da görebileceği bir şekilde kendini tatmin ederken görüldü.

Humboldt İlçesi Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, “Çok sayıda tanığın ifadesine göre, Ellis-Gilmore yaklaşık bir saattir o parktaydı, kapısı açık bir şekilde kamyonunda oturuyor ve kendini tatmin ediyordu” dedi.

Sapkın davranışının ardından Ellis-Gilmore tutuklandı ve uygunsuz teşhir, altı aya kadar hapis cezası, 1.000 dolar para cezası ve cinsel suçlu olarak kaydolma zorunluluğu getiren cezalarla karşı karşıya kaldı.

“Kraliçe Bethe C-khim” olarak anılan travesti, üstsüz çekilen sabıka fotoğrafında ise dudaklarını gererek poz verdi.

Facebook sayfası kendisinin bir rahibe gibi giyindiği ve grubu Sisters of Perpetual Indulgence’ın düzenlediği etkinliklere katıldığı görüntülerle dolu.

Eleştirmenler ise grubu “açıkça sapkın, iğrenç ve Katolik karşıtı nefret grubu” olarak nitelendiriyor.

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