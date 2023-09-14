Libya sular altında kaldı: Öncesi-sonrası fotoğrafları felaketi gözler önüne seriyor

Sel felaketinin yaşandığı Libya'da felaketin boyutu uydudan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Sozcu.com.tr

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Libya’da sel felaketinin yaşandığı Derna kentinin sakinleri dün kaybolan yakınlarını ararlarken, kurtarma görevlileri binlerce insanın ölümüne ve birçoğunun da denize sürüklenmesine neden olan felaketin ardından daha fazla ceset torbası için çağrıda bulundular.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir Alsancak Limanı’ndan kalkacak gemiyle Libya’ya 148 personel daha gönderildiğini açıkladı.



Açıklamada “Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda” denildi.

Sağlık bakanlığı Salı günü Libya’ya insani yardım ulaştırmak üzere üç uçak, bir kurtarma ekibi ve 11 kişilik bir sağlık ekibi göndermişti.

BİNLERCE İNSAN KAYBOLDU

Libyalı yetkililer kayıp sayısını 10,000 olarak açıklarken, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yardım kuruluşu OCHA ise en az 5,000 kişinin kaybolduğunu ifade ediyor.



Yetkililer farklı ölü sayıları açıklasalar da tüm açıklamalar binlerce kişinin hayatını kaybettiğine işaret ediyor.

Derna kentinin Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi, Suudi Arabistan’a ait bir televizyon kanalı ile gerçekleştirdiği söyleşide, sel nedeniyle zarar gören ilçelere bakılacak olursa kentte ölü sayısının 18,000 ila 20,000’e yükselebileceğini söyledi.

UYDUDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan uydu görüntüleme ajansı Maxar’ın Reuters aracılığıyla paylaştığı fotoğraflarda durumun vehameti çok net bir şekilde görülüyor.



1 Temmuz’da uydudan çekilen görüntülerle sel ve fırtına felaketi sonrasında çekilen görüntülerin karşılaştırıldığı ve “öncesi/sonrası” ibaresiyle paylaşılan fotoğraflarda yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Fotoğraflarda köprüler, otoyollar, çok sayıda bina ve altyapının yerle bir oldu ve resmen yeryüzünden silindiği görülüyor.

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